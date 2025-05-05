Корпус OmnyX от COUGAR предлагает гибкую ориентацию, мощное охлаждение и удобный кабель-менеджмент

Компания COUGAR анонсировала новую серию корпусов для персональных компьютеров - OmnyX. Эта модель разрабатывалась с учётом потребностей как геймеров, так и творческих профессионалов, ценящих высокую производительность и стильный внешний вид.

Главной особенностью OmnyX стала инновационная система охлаждения под названием Omnidirectional Dynamic Flow (ODF). Она обеспечивает симметричную конструкцию корпуса, позволяя устанавливать его слева, справа или по центру стола без потери эффективности воздушного потока. Это делает сборку более универсальной и адаптируемой под конкретные условия пользователя. В комплекте установлены четыре вентилятора диаметром 160 мм с поддержкой PWM, размещённых зеркально. Такая конфигурация гарантирует один из самых мощных уровней охлаждения среди готовых решений. Прямое движение воздуха от передней панели к задней позволяет лучше рассеивать тепло, особенно при работе с современными видеокартами в режиме максимальной нагрузки. Для управления проводами предусмотрен специальный нижний отсек. Все кабели можно спрятать в этом отсеке, что создаёт чистый и аккуратный интерьер системы. Визуально устройство выглядит лаконично, без намёка на беспорядок внутри. Среди других новшеств - подвижная система установки портов ввода-вывода, возможность вертикального монтажа видеокарт длиной до 380 мм без дополнительных креплений, а также полная совместимость с материнскими платами обратной сборки, такими как ASUS BTF, MSI Project Zero и AORUS Stealth Ice. Модульные элементы, включая съёмные кронштейны, отсеки для накопителей и блока питания, облегчают процесс сборки. Также доступна регулировка декоративных панелей, чтобы пользователь мог персонализировать внешний вид под свои предпочтения.

Для управления RGB-подсветкой и скоростью вентиляторов предусмотрен универсальный хаб, не требующий стороннего программного обеспечения.

Цена устройства составляет $139.99. Начало продаж запланировано на июнь 2025 года, однако точные сроки могут отличаться в зависимости от региона.