Игра Sandfall Interactive обогнала по продажам Metaphor: ReFantazio и Final Fantasy VII Rebirth

Clair Obscur: Expedition 33, разработанная студией Sandfall Interactive и изданная Kepler Interactive, стала неожиданным хитом. Несмотря на то, что игра доступна в Game Pass, её тираж превысил миллион копий. По информации аналитика Райса Эллиотта из Alinea Analytics, игра показывает двукратный рост продаж по сравнению с другими японскими RPG на платформе Steam.

На момент запуска Clair Obscur: Expedition 33 обошлась пользователям дешевле большинства конкурентов — это могло повлиять на выбор игроков. В отличие от многих AAA-проектов, стоимость игры оказалась ниже $50, что сделало её более доступной для широкой аудитории. При этом, несмотря на успех на PC, на PlayStation лидерство удерживает Final Fantasy VII Rebirth, которая разошлась в четыре раза быстрее в первые недели после выхода.

Эксперты отмечают, что Clair Obscur удалось занять нишевую, но востребованную нишу. Игра предложила современный подход к жанру JRPG с реалистичной графикой и обновлённой боевой системой, где сохраняется пошаговая механика, дополненная элементами уклонения и парирования в реальном времени. Это вызвало интерес у тех, кто скучал по классическим JRPG с глубоким сюжетом и стратегическим геймплеем.

Ранее представители Square Enix заявляли, что сочетание повествования в реалистичной стилистике и традиционного турнирного боя становится менее востребованным, однако Clair Obscur опровергает этот прогноз. Проект доказал, что рынок всё ещё открыт для смелых решений, если они выполнены качественно и с уважением к фанатам жанра.



