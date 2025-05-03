Новинки получат схожий дизайн и камеру на 50 МП, но будут отличаться материалами и толщиной

Сайт Android Headlines опубликовал изображения и информацию о двух новых смартфонах Motorola — Moto G 2026 и Moto G Power 2026. По данным источника, оба устройства внешне напоминают нынешние версии — Moto G 2025 и Moto G Power 2025, которые были представлены в январе и уже доступны в продаже по цене $299.99.

По предварительным сведениям, у обеих моделей будет тройная камера на задней панели, включая основной датчик на 50 МП. Также сохраняются индивидуальные особенности: у Moto G 2026 может быть предусмотрен корпус с отделкой под экокожу, тогда как у Power 2026 такой вариант отсутствует. Кроме того, Power 2026 выглядит чуть толще, что, вероятно, связано с увеличением ёмкости аккумулятора для усиления автономности.

В плане цветовых решений новинки также будут отличаться. У Moto G 2026 появится оттенок Pantone 431C, а у Power 2026 — 2376C, что делает их привлекательными с точки зрения внешнего вида. Точные технические характеристики пока не раскрыты, однако можно ожидать обновлённый процессор, современный интерфейс и улучшенные функции энергосбережения.

Дата официального релиза и стоимость устройств не сообщаются, но исходя из прошлых запусков, релиз состоится не раньше второй половины следующего года. Ранее информация о Moto G56 стала известна благодаря сертификации, но эти два устройства пока остаются вне официальных подтверждений.