Новый RPG от Kelper Interactive показал высокий спрос и хорошие оценки после запуска

Выход обновлённой версии The Elder Scrolls IV: Oblivion стал поводом для беспокойства среди разработчиков игры Clair Obscur: Expedition 33. Некоторые опасались, что внимание игроков будет полностью сосредоточено на переработанном классическом RPG, затмив современный проект. Однако события развивались не так, как ожидалось.

Спустя несколько дней после релиза Clair Obscur сообщила о продажах свыше миллиона копий, став одной из самых успешных игр 2025 года. Вместо того чтобы потерять интерес аудитории, новинка получила широкое признание. По данным отчётности The Game Business и аналитиков Ampere Analysis, обе игры дополнили друг друга в плане интереса со стороны пользователей Xbox Game Pass, где они были доступны бесплатно.

Оказалось, что 55% владельцев Clair Obscur также играли в Oblivion, а около 35% геймеров активно интересовались обоими проектами. Это говорит о значительном пересечении аудиторий. Портфельный менеджер Kelper Interactive Мэтт Хандрахан отметил, что близость выхода игр стала скорее плюсом — она подогрела интерес к жанру в целом. Он также подчеркнул, что Clair Obscur имеет собственное лицо и привлекла тех, кто любит японский стиль ролевых игр, в то время как Oblivion ориентирован на фанатов западного направления.

Важную роль сыграло участие Clair Obscur в летней презентации Xbox, где она была представлена вместе с крупными AAA-проектами, такими как Gears of War и Fable. Такое соседство помогло донести ценность игры до более широкой аудитории и укрепить её позиции в категории AA-тайтлов. По его словам, без этой поддержки было бы сложнее донести идею проекта до игроков.