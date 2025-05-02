Характеристики объектива Fujifilm X-Half разочаровали любителей съемки при слабом освещении.

Свежие утечки о характеристиках компактной камеры Fujifilm X-Half вызвали дискуссии среди фотографов. Согласно данным портала Fuji Rumors, аппарат получит несменный объектив 10 мм f/2.8, что соответствует 27-миллиметровому углу обзора в полнокадровом эквиваленте.

Эта информация противоречит предыдущим слухам о диафрагме f/2.4. Новые сведения поступили от проверенного источника, хотя официального подтверждения от Fujifilm пока нет. Светосила объектива ставит под вопрос возможности камеры в условиях недостаточной освещенности, особенно на фоне современных смартфонов.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Флагманские модели вроде Samsung Galaxy S25 Ultra и Xiaomi 15 Ultra, оснащенные аналогичными 1-дюймовыми сенсорами, предлагают более широкую диафрагму. Например, Xiaomi 15 Ultra обладает светосилой f/1.6 при схожих фокусных расстояниях.

Эксперты отмечают, что ключевым преимуществом Fujifilm X-Half может стать качество оптики, традиционно сильная сторона японского производителя. Ожидается, что камера поступит в продажу около 22 мая по цене ниже $900, что делает ее потенциально доступной альтернативой Fujifilm X-M5.