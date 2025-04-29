Galaxy Z Fold7 может оказаться тоньше Oppo Find N5

Согласно свежему сообщению греческого ресурса Techmaniacs, Samsung работает над следующим поколением складного смартфона — Galaxy Z Fold7. По информации сайта, устройство будет иметь толщину всего 8,2 мм в закрытом состоянии, что на 0,7 мм меньше, чем у текущего лидера по компактности — Oppo Find N5. Если данные подтвердятся, это станет значительным шагом в миниатюризации складных устройств.

По сравнению с предыдущими моделями, снижение толщины составит 2,4 мм относительно Galaxy Z Fold Special Edition и почти 4 мм — относительно Galaxy Z Fold6. При этом при раскрытии каждая половина аппарата может составлять около 4 мм, что заметно тоньше показателей прошлых версий. Однако стоит отметить, что другие источники указывают на возможную толщину в районе 9,5 мм, что ставит под сомнение точность данных от Techmaniacs.

Также стало известно, что новинка получит основную камеру на 200 МП, как и в Galaxy Z Fold Special Edition. В качестве процессора выступит специальная версия чипа Qualcomm Snapdragon 8 Elite, адаптированная под устройства Samsung. Экранная конфигурация останется прежней: 6,5-дюймовый внешний дисплей и внутренний 8-дюймовый экран, который можно разворачивать для полноценного использования.