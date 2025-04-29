Hori анонсировала новую портативную камеру для Switch 2 с возможностью крепления на телевизор.

Японский производитель игровых аксессуаров Hori расширил линейку периферии для предстоящей консоли Nintendo Switch 2. Вслед за камерой в виде растения-пираньи компания представила более компактную и легкую версию весом всего 30 грамм. Устройство подключается через USB-C и может использоваться как отдельно, так и с подставкой, которая крепится на край телевизора.

Новинка уже появилась в продаже на Amazon Japan по цене около 28 долларов, что значительно дешевле официальной камеры Nintendo за 50 долларов. Однако есть компромисс - разрешение съемки составляет лишь 640×480 пикселей против 1080p у решения от Nintendo. При этом оба аксессуара Hori имеют официальную лицензию Nintendo и поддерживают функцию GameChat.

Релиз запланирован на 5 июня 2025 года.