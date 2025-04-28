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ddr22
Энтузиаст собрал систему водяного охлаждения из крышки процессора i9-14900KS и пластикового ведра
Умелец создал самодельный водоблок для процессора, вырезав каналы в теплораспределительной крышке и используя ведро как резервуар.

Один из энтузиастов моддинга продемонстрировал необычный способ создания системы водяного охлаждения для процессора, используя подручные материалы. В видеоролике, опубликованном на YouTube, автор проекта показал весь процесс превращения стандартной теплораспределительной крышки (IHS) в полноценный водоблок.
Для создания охлаждающих каналов моддер использовал CNC-станок, вырезав в металлической крышке специальные канавки для циркуляции жидкости. Вместо традиционного резервуара было задействовано обычное пластиковое ведро, куда временно сливался теплоноситель после определенного периода работы. К крышке процессора прикрепили фитинги для подключения водяных трубок, создав упрощенный аналог промышленных систем охлаждения.  

Тестирование проводилось на мощном процессоре Core i9-14900KS. Результаты показали нестабильную работу системы - при снижении скорости насоса наблюдались резкие скачки температуры. Это объясняется меньшей площадью контакта по сравнению с профессиональными водоблоками.  


Эксперты отмечают, что подобное решение подходит лишь для экспериментальных целей. "Это интересный инженерный эксперимент, но для повседневного использования такая система не годится", - прокомментировал один из специалистов по охлаждению.  

Несмотря на ограниченную практическую ценность, проект демонстрирует творческий подход к решению технических задач. Он вызвал живой интерес среди энтузиастов компьютерного моддинга, хотя повторить подобное без специального оборудования будет сложно.  

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#энтузиаст
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