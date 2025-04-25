Jumpbound - сложный платформер от первого лица с медитативной атмосферой

Разработчики из Another Round Entertainment официально объявили о своей новой игре Jumpbound, открыв страницу игры на игровой платформе Steam в разделе инди-игр.

Игра является платформером от первого лица, действие которого разворачивается среди руин древней инопланетной цивилизации. Игроку предстоит карабкаться вверх, совершая точные прыжки и используя различные способности, чтобы достичь вершины и разгадать тайну загадочного луча.

Особенностью новинки стала ее медитативная атмосфера, вдохновленная такими проектами как Journey. Даже падения здесь - часть игрового процесса, так как после каждой неудачи персонаж возрождается у маяка и может попробовать снова. По мере прохождения открываются новые способности вроде дополнительных прыжков и рывков, позволяющие преодолевать более сложные участки. Проект сочетает сложные прыжковые механики, вдохновленные головоломками из Destiny и Guild Wars 2, с медитативным подходом к игровому процессу.

Разработчики предлагают гибкую систему сложности - можно либо бросить вызов себе, проходя уровни без чекпоинтов, либо исследовать мир в более расслабленном темпе. Визуальный стиль и звуковое сопровождение создают уникальную атмосферу древних руин.

Рекомендованные системные требования включают в себя:

Windows 10 64-bit;

Intel Core i7-9700K или схожий от AMD;

16 GB ОЗУ;

NVIDIA GeForce RTX 2080 или схожая от AMD;

Не менее 2 Гбайт свободного места на накопителе.

Jumpbound выйдет на PC в 2025 году, игру уже можно добавить в список желаемого в Steam.



