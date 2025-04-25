И - нет, легендарного процессора Intel здесь нет

Основатель Pebble Эрик Мигиковски ранее анонсировал возрождение классических умных часов под названием Core 2 Duo. В новом видео он показал комплектацию устройства, включая компактный адаптер для зарядки через USB-C. Это решение позволяет использовать как старые кабели Pebble, так и современные, а сам адаптер легко помещается на брелке.

Часы получили черно-белый экран 1,28 дюйма, водонепроницаемый корпус и улучшенную батарею, которой хватит на 30 дней вместо прежних 7. В базовой версии Core 2 Duo есть шагомер и отслеживание сна, а датчик пульса доступен только в более дорогой модели Core Time 2. Обе версии оснащены микрофоном, динамиком и совместимы со смартфонами на iOS и Android.

Особенность PebbleOS — открытый исходный код, что дает доступ к тысячам сторонних приложений и циферблатов. Стартовая цена Core 2 Duo составит 149 долларов, что делает их конкурентом бюджетных умных часов вроде Huawei Watch Fit 3. Отгрузки начнутся в июле 2025 года, а спортивный ремешок пока не показали.