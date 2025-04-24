Японская компания Doshisha выпустила звуковую панель GS-SP1 Grand Speaker с усиленными высокими частотами для пожилых людей.

Компания Doshisha анонсировала звуковую панель GS-SP1 Grand Speaker, специально разработанную для людей с нарушениями слуха. Устройство мощностью 20 Вт использует комбинацию рупорных динамиков и эквалайзера, чтобы сделать голоса в телепередачах и фильмах более разборчивыми.

Особенностью стали два рупорных динамика по 5 Вт, которые направляют усиленный звук на расстояние до 3 метров. Их можно поворачивать на 15 градусов в стороны и наклонять на 3 градуса вверх для точной настройки. При этом окружающие слышат обычный уровень громкости.

Панель предлагает пять режимов эквализации: Четкий, Обычный, Новости, Кино и Музыка. Режим "Обычный" специально усиливает диапазон 200-600 Гц для лучшего восприятия речи и компенсирует возрастное снижение чувствительности к высоким частотам.

GS-SP1 Grand Speaker поступит в продажу 28 апреля по цене 39 600 иен. Устройство размером 410x142,5x70 мм и весом 1,1 кг будет доступно в интернет-магазине компании. Для тех, кто не хочет заказывать из Японии, существует альтернатива - Sound Fun Mirai Speaker Mini на Amazon US.