Раскладной смартфон Motorola Razr 60 показали на слитых промо-изображениях перед официальным представлением

В сети появились официальные изображения нового раскладного смартфона Motorola Razr 60, который должен быть представлен на этой неделе вместе с флагманской моделью Razr 60 Ultra. Известный инсайдер Эван Бласс опубликовал серию качественных промо-материалов, демонстрирующих устройство до анонса.

Внешне Razr 60 практически не отличается от предшественника Razr 50. Устройство сохранило компактный 3,6-дюймовый внешний экран и 6,9-дюймовый складной основной дисплей с разрешением 1080p. Производитель предлагает три цветовых варианта с уникальной текстурой задней панели.

По данным источников, смартфон получит процессор MediaTek Dimensity 7400X, аккумулятор на 4400 мАч и основную камеру на 50 МП. Максимальная комплектация предусматривает 18 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища. Motorola продолжает делать ставку на программные особенности, а не на аппаратные улучшения в своей бюджетной раскладушке.

Ожидается, что официальная презентация Razr 60 и Razr 60 Ultra состоится в ближайшие дни. Устройство должно занять место в среднем ценовом сегменте, конкурируя с другими складными смартфонами.