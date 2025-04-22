Китайская CATL представила аккумулятор с зарядкой на 520 км за 5 минут

Китайский производитель аккумуляторов CATL представил новое поколение быстрозаряжающихся батарей Shenxing. По заявлениям компании, технология позволяет электромобилям восполнять запас хода до 520 километров всего за пять минут зарядки. Полный заряд с 0 до 80% занимает 15 минут.

В 2025 году эти аккумуляторы начнут устанавливать более чем на 67 моделей электромобилей. Параллельно CATL разрабатывает натриевые батареи с плотностью энергии 175 Вт·ч/кг, которые должны снизить стоимость производства электромобилей.

CATL сохраняет лидерство на мировом рынке, поставляя батареи таким автогигантам, как Tesla, BMW и Toyota. Однако конкуренты не отстают — BYD и Zeekr уже представили технологии зарядки мощностью до 1,2 МВт, а Tesla продолжает расширять сеть своих Supercharger.