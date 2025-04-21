В своей новинке ADATA предлагает пользователям скорость чтения до 1.6 Гбайт/с

ADATA объявила о выпуске первой в мире SD-карты формата 8.0 Express, которая обещает новый уровень быстродействия съёмных накопителей — ADATA Premier Extreme SD 8.0 Express. Новинка использует интерфейс PCIe NVMe Gen 3 (две линии) и демонстрирует рекордные для карт памяти показатели — до 1600 МБ/с при чтении и 1200 МБ/с при записи.

По словам производителя, эта скорость в 12 раз выше, чем у карт UHS-I, и в 4 раза быстрее UHS-II. Даже изрядная доля внешних SSD (для которых сейчас наиболее типичны USB 3.2 Gen 2 Type-C и скорость до 1 Гбайт/с) не могут сравниться с новинкой по скорости передачи данных. Карта поддерживает запись 4K-видео, обработку RAW-фото и многозадачность, а также оснащена защитой от воды, ударов и перепадов температур.

В будущем ADATA может представить модели с большим объёмом, но пока пользователям придётся довольствоваться единственным вариантом объёмом 512 Гбайт. Компания объясняет это тем, что рынок ещё не готов к массовому спросу на такие решения. Цена не раскрывается, но очевидно, что за такие скорости придётся заплатить немало.