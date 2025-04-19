Компания Schenker анонсировала флагманский ноутбук Key 18 Pro с характеристиками — до 32 ТБ SSD и 4K-экраном на 200 Гц.

Немецкая компания Schenker выпустила новый флагманский ноутбук Key 18 Pro. Модель оснащена 18-дюймовым дисплеем с разрешением 4K и частотой обновления 200 Гц, процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop с 24 ГБ видеопамяти GDDR7. При полной нагрузке система потребляет до 285 Вт, для охлаждения используются два вентилятора с 282 рёбрами и термоинтерфейс PTM7950.

Устройство поддерживает до 256 ГБ оперативной памяти и 32 ТБ SSD-накопителей благодаря четырём слотам M.2, один из которых работает по стандарту PCIe 5.0. В базовой комплектации ноутбук предлагается с экраном QHD 240 Гц, но за доплату можно получить 4K-панель на 200 Гц. Среди других особенностей — пятикомпонентная аудиосистема с сабвуфером, 5-мегапиксельная веб-камера и клавиатура с RGB-подсветкой.

Стартовая цена Key 18 Pro в Европе составляет 3199 евро за версию с RTX 5070 Ti, 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD. Максимальная конфигурация с RTX 5090 и 256 ГБ памяти обойдётся значительно дороже. Отдельно отмечается, что ноутбук не будет официально поставляться в США.