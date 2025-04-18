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ddr22
CHERRY представила эксклюзивные механические переключатели MX Northern Light с уникальным дизайном
Компания CHERRY анонсировала лимитированный набор K5V2 + GP6 с новыми переключателями MX Northern Light для ценителей механики.

Компания CHERRY, известный производитель механических клавиатурных переключателей, представила новую разработку — MX Northern Light. Эти эксклюзивные линейные переключатели созданы при участии сообщества энтузиастов и позиционируются как самые плавные в истории бренда. В основе новинки лежат технологии MX2A, дополненные уникальными решениями: отполированным верхом корпуса и фирменным синим основанием. Как отмечает руководитель управления продуктами CHERRY Йоаким Янссон, эти переключатели стали результатом тесного взаимодействия с комьюнити и стремления к совершенству в инженерии.  

В честь релиза MX Northern Light CHERRY совместно с XTRFY выпустили лимитированный набор K5V2 + GP6 Northern Light Bundle. Комплект включает компактную клавиатуру K5V2 с новыми переключателями, специальные PBT-клавиши и соответствующий по дизайну коврик GP6 Northern Light XL. Набор выполнен в стилистике северного сияния и рассчитан на требовательных пользователей, ценящих как производительность, так и эстетику.  

Новинки уже доступны для заказа на официальных сайтах CHERRY. Переключатели продаются упаковками по 36 штук за 29,99 евро или долларов, а набор K5V2 + GP6 предлагается по цене 179 евро или 159 долларов.

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#cherry
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