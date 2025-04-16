В сеть попали данные о будущих флагманах Xiaomi 16 с ультратонкими рамками и апгрейдом камер

Инсайдеры поделились первыми деталями о будущей серии смартфонов Xiaomi 16, выход которой ожидается не раньше марта 2026 года. По данным источников, линейка будет включать модели Pro и Ultra, причем Xiaomi 16 Pro получит существенное обновление телефотокамеры.

Основное внимание уделено новому сенсору Sony Lytia, который превзойдет по размеру используемый в Xiaomi 15 Pro IMX858. Камера будет дополнена улучшенной оптикой Leica, хотя точные характеристики зума пока неизвестны. Флагманская Ultra-версия, вероятно, сохранит сенсор Samsung ISOCELL HP9 без возврата к переменной диафрагме.

Особенностью серии станут ультратонкие рамки экрана, которые могут стать новым отраслевым стандартом. Первыми новые смартфоны увидят китайские потребители, а глобальный релиз ожидается в марте 2026 года, возможно, в рамках MWC в Барселоне.