В Китае появился первый собственный аналог CUDA - платформа MUSA SDK от Moore Threads с поддержкой процессоров Intel и ARM.

Китайская компания Moore Threads представила значительное обновление своего программного комплекса MUSA SDK, который позиционируется как национальная альтернатива популярной платформе CUDA от NVIDIA.

Новая версия MUSA SDK получила несколько ключевых улучшений. Платформа теперь поддерживает не только собственные GPU Moore Threads, но и процессоры Intel и ARM. Особый интерес представляет инструмент MUSIFY, позволяющий переносить код, написанный для CUDA, в экосистему MUSA. Это должно упростить переход разработчиков на новую платформу.

В состав SDK входят различные библиотеки для параллельных вычислений и задач искусственного интеллекта, включая специализированные решения для математических операций (muBLAS), быстрого преобразования Фурье (muFFT) и ускоренных вычислений (muThrust). Архитектура платформы включает в себя среды выполнения, драйверы и наборы инструкций, обеспечивающие работу с существующими системами.

Эксперты отмечают, что появление такой разработки особенно важно для китайских технологических компаний, которые сталкиваются с ограничениями в доступе к передовым западным технологиям. Хотя MUSA SDK пока не может сравниться с CUDA по зрелости и функциональности, ее развитие демонстрирует серьезные намерения Китая создать независимую экосистему для высокопроизводительных вычислений и ИИ.