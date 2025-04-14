На Milan Design Week 2025 показали ограниченную серию проигрывателя Hotaru с магнитной подвеской и синхронизированной с музыкой подсветкой

На Milan Design Week 2025 японская компания Audio-Technica представила ограниченную серию винилового проигрывателя Hotaru (AT-FTT), который сочетает в себе функции аудиоустройства и арт-объекта. Модель привлекла внимание не только звуком, но и визуальной составляющей — встроенной подсветкой, синхронизированной с музыкой.

Ключевая особенность Hotaru — магнитная подвеска акрилового диска, который словно парит над корпусом с динамиками. Такая конструкция снижает вибрации и улучшает качество звука. Привод диска скрыт внутри алюминиевого корпуса и работает за счёт ременной передачи. Подсветка платформы может работать в трёх режимах: статичном, в такт музыке или с плавной сменой оттенков.





Всего будет выпущено 1000 экземпляров, а цена составит $9999. Желающие приобрести проигрыватель должны зарегистрироваться на сайте производителя с 8 апреля по 30 мая 2025 года. Продажи начнутся в августе, а первые поставки — в октябре того же года.





Для ценителей необычных аудиоустройств это не первый подобный проект — ранее, например, появился лимитированный проигрыватель Turntable II, созданный при участии Брайана Ино. Тем, кто ищет более доступные варианты, Audio-Technica предлагает портативный Sound Burger, который можно использовать даже в дороге. Впрочем, Hotaru позиционируется не просто как проигрыватель, а как премиальный предмет дизайна, объединяющий технологии и искусство.