Согласно новым данным, игровой смартфон Honor GT Pro оснастят топовой памятью LPDDR5X, хранилищем UFS 4.1 и процессором Snapdragon 8 Elite

Инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о предстоящем игровом смартфоне Honor GT Pro. Согласно полученным данным, устройство получит ультрасовременную конфигурацию с оперативной памятью LPDDR5X и флеш-накопителем стандарта UFS 4.1. Это обещает существенный прирост производительности по сравнению с предыдущими моделями.

Сердцем GT Pro станет процессор Snapdragon 8 Elite, который может работать на максимальной частоте 4,47 ГГц, как во флагманском Samsung Galaxy S25 Ultra. Устройство также получит емкую батарею с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт, что быстрее, чем у новейшей серии Oppo Find X8s.

Дизайн смартфона, судя по утекшему изображению, включает металлическую рамку с плоскими гранями и симметрично расположенные мощные стереодинамики. Однако фотография также показывает относительно широкие рамки экрана, что может разочаровать некоторых пользователей.





Эксперты предполагают, что GT Pro позиционируется как игровой аналог флагманской линейки Magic7, но с уклоном в производительность. Вероятно, более продвинутые дисплеи и камеры останутся прерогативой основной серии. Точные сроки выхода устройства пока неизвестны, но ожидается, что Honor представит его в ближайшие месяцы.