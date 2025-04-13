Анонсированное шесть лет назад DLC для Katana Zero наконец получило новый трейлер и подтверждение бесплатного релиза с контентом объемом с оригинальную игру.

Шесть лет спустя после релиза Katana Zero по-прежнему остается одной из лучших 2D-игр в жанре хак-энд-слэш с системой "одно попадание — смерть". Разработчики из Askiisoft наконец-то показали долгожданное DLC во время презентации Triple-I Initiative Showcase, подтвердив, что дополнение выйдет в ближайшее время и останется бесплатным для владельцев оригинальной игры.

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Особенно порадовало фанатов заявление о том, что объем нового контента будет сопоставим с размером основной игры. В DLC появятся новые персонажи, уровни и игровые механики. Разработчики пообещали, что ожидание того стоило, хотя и не стали раскрывать деталей сюжета, чтобы не спойлерить сюрпризы.

Известно, что дополнение продолжит историю Зеро с того места, где она оборвалась в оригинальной игре, а также позволит больше узнать о его прошлом. Это особенно важно для поклонников, которые годами ждали ответов на загадки основной сюжетной линии.