Программист адаптировал фанатскую версию Mario Kart для PlayStation 4 и 5, но релиз пока не планируется

В то время как Nintendo находится в центре внимания игрового сообщества, разработчик под ником HoTsHoTz79 поделился видео с неофициальной версией Mario Kart, работающей на консолях PS4 и PS5. Этот проект представляет собой перекомпиляцию фанатской игры, созданной программистом Ишааном Пателем на движке Unity почти четыре года назад, а не официальный продукт Nintendo.

На опубликованных кадрах видно, что игра действительно запускается на PlayStation, но с заметными багами и проблемами производительности. Как пояснил HoTsHoTz79, текущая сборка далека от завершения - в ней отсутствуют ключевые игровые элементы вроде использования предметов и правильной механики дрифта, а также наблюдаются графические артефакты из-за неподдерживаемых шейдеров и некорректных мешей. Исходный проект Пателя был попыткой воссоздать культовый гоночный опыт Nintendo в Unity, используя оригинальные анимации и код, но с моделями персонажей и уровней, принадлежащими Nintendo.

Разработчик особо подчеркнул, что в настоящее время нет доступной для скачивания версии, и неизвестно, будет ли проект завершен из-за других приоритетов. Тем не менее, даже в таком сыром виде этот proof-of-concept демонстрирует потенциал запуска фанатских Unity-проектов на аппаратном обеспечении PlayStation. Хотя такой эксперимент безусловно интересен для фанатов, вряд ли Nintendo позволит ему существовать - компания известна жесткой политикой в отношении проектов, использующих их интеллектуальную собственность, даже созданных энтузиастами без коммерческой цели. Ситуация напоминает многочисленные случаи, когда Nintendo подавала запросы на удаление фанатских игр, что делает перспективы этого порта весьма туманными.