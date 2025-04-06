В обновлении приложения Philips Hue появились восемь новых световых сцен в тематике весеннего бриза и восстановлен старый дизайн поиска.

Компания Philips Hue выпустила обновление своего мобильного приложения до версии 5.39.0 для iOS и Android. Главным нововведением стали восемь новых световых сцен под общим названием "Весенний бриз", которые включают такие варианты освещения, как "Крокус", "Цветение", "Весеннее озеро" и другие. Каждая сцена плавно переключается между различными цветами — например, "Крокус" сочетает зеленые, желтые, оранжевые, розовые и фиолетовые оттенки.

Особое внимание заслуживает круглосуточная сцена "Цвета природы", которая автоматически меняет температуру освещения в течение дня в соответствии с циркадными ритмами человека. Утром и днем преобладают холодные яркие тона, а вечером свет становится теплее и мягче. Новые сцены доступны как для отдельных ламп, так и для целых комнат через галерею сцен в приложении.

Интересно, что в этом обновлении разработчики вернули привычную иконку лупы вместо временно появлявшегося значка AI-ассистента, хотя функциональность поиска не изменилась. Это обновление вышло всего через две недели после версии 5.38.0, которая добавила QR-коды для упрощения настройки устройств и улучшила работу с несколькими мостами Hue Bridge одновременно.

Приложение Philips Hue остается одним из самых популярных решений для управления умным освещением. Версия 5.39.0 уже доступна для загрузки в Google Play Store и Apple App Store.