Инсайдер раскрыл точную дату анонса Galaxy S25 Edge - ультратонкого флагмана Samsung с урезанной камерой и повышенной ценой.

Samsung официально показала линейку Galaxy S25 еще в начале года, но точная дата выхода ультратонкой модели Edge оставалась неизвестной. Разные источники называли разные сроки - от апреля до июня. Теперь же известный инсайдер Макс Джэмбор через Sammobile сообщил точную дату презентации этого устройства.

Согласно его информации, Galaxy S25 Edge представят 13 мая в рамках онлайн-мероприятия. По характеристикам Galaxy S25 Edge практически идентичен модели S25+, но с одной камерой меньше и более тонким корпусом. При этом цена на Edge окажется выше, что ставит под вопрос его привлекательность для покупателей. Пока неясно, почему кто-то предпочтет более дорогой и менее функциональный вариант стандартному S25+, но у устройства наверняка найдутся свои поклонники.