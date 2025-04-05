В новом обновлении для Amazfit T-Rex 3 появились улучшенные карты и расширенные функции для трейлраннинга

Компания Amazfit начала глобальное поэтапное распространение обновления версии 3.6.5.9 для своих умных часов T-Rex 3. Обновление размером 19,57 МБ приносит переход на Zepp OS 4.5 и несколько значимых улучшений, особенно для любителей активного образа жизни. Главным нововведением стала функция Real-time Performance для трейлраннинга, позволяющая отслеживать физическое состояние в реальном времени с последующим детальным анализом в истории тренировок.

Для участников соревнований HYROX появилась возможность точнее отслеживать время, проведенное в Roxzone — специальной зоне между беговой дорожкой и другими спортивными станциями. Значительно улучшилась работа с картами: теперь их можно загружать через Bluetooth, а отображение местности стало более детализированным — добавлены ледники, кустарники и заболоченные участки.

Разработчики также поработали над стабильностью GPS-пейсинга, что особенно важно для бегунов в городских условиях с высотными зданиями или в лесных массивах. Оптимизирован алгоритм Readiness, хотя отзывов о его работе пока нет. Обновление доступно через приложение Zepp в разделе Profile > Amazfit T-Rex 3 > System Update.

Это уже второе крупное обновление для T-Rex 3 в этом году — предыдущее, версии 3.5.7.1, вышло в феврале с изменениями для HYROX. Новая прошивка продолжает улучшать и без того популярные среди спортсменов часы, которые сейчас продаются на Amazon примерно за 235 долларов.