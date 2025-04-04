Capcom опубликовала полные патч-ноты Monster Hunter Wilds 1.010.00.00 с возвращением Мизуцунэ, балансом оружия и изменениями в системе мелондинга

Capcom выпустила полный список изменений для обновления 1.010.00.00 Monster Hunter Wilds, которое должно выйти в ближайшие часы. Главным нововведением стал возврат классического монстра из предыдущих игр серии — Мизуцунэ, включая его усиленную версию Tempered. Также в игре появился новый высокоуровневый квест с Зох Шиа. Помимо нового контента, разработчики внесли ряд балансных правок в игровые системы.

Среди системных изменений увеличилось количество гильдейских очков за выполнение расследований, а также повысились требования к очкам для функций Wyverian Melding и Meld Decorations в Melding Pot. Кроме того, разработчики перебалансировали мантии, включая уже анонсированное ослабление Corrupted Mantle. Что касается оружия, большинство типов не претерпели изменений, за исключением копья и лука.

Для копья улучшили систему завершающих ударов после фокус-атаки, сделав их более точными. Лук же получил смешанные изменения: Dragon Piercer ослабили, а Power Volley и Thousand Dragons, наоборот, усилили. К сожалению, в патч-нотах не оказалось сюрпризов в виде неожиданных улучшений производительности — только уже анонсированные ранее оптимизация использования VRAM и обновлённая версия DirectStorage.



