Activision наконец-то реализовала одну из самых востребованных функций в Call of Duty: Warzone. С началом третьего сезона, который стартовал 3 апреля, консольные игроки получили возможность отключать кроссплей с ПК-игроками в стандартных многопользовательских режимах.
Новая система кроссплея предлагает три различных настройки для разных режимов игры. Теперь параметры можно отдельно настраивать для рейтинговых режимов Multiplayer Ranked Play и Warzone Ranked Play, а также для нерейтинговых мультиплеерных режимов, включая Quickplay, Featured и Party Games. Система автоматически адаптируется под состав группы игроков — если в команде есть хотя бы один ПК-игрок, кроссплей останется включенным для всех участников матча. Все изменения сбрасываются после распада группы. Найти новые настройки можно в меню Network Settings.
Разработчики предупреждают, что отключение кроссплея может увеличить время поиска матча, но многие консольные игроки сочтут это приемлемой платой за более сбалансированные игры. Обновление вышло одновременно с долгожданным возвращением классической карты Верданск. Третий сезон Call of Duty: Warzone стал доступен 3 апреля в 9 утра по тихоокеанскому времени.
Помимо изменений в системе кроссплея, новый сезон принес улучшенный алгоритм подбора соперников, который должен создавать более равные по уровню команды. Это особенно важно для рейтинговых режимов, где баланс между игроками имеет ключевое значение.
Activision наконец-то реализовала одну из самых востребованных функций в Call of Duty: Warzone. С началом третьего сезона, который стартовал 3 апреля, консольные игроки получили возможность отключать кроссплей с ПК-игроками в стандартных многопользовательских режимах.