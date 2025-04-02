С выходом третьего сезона Warzone игроки на консолях получили возможность отключать кроссплей с ПК и новую систему подбора соперников

Activision наконец-то реализовала одну из самых востребованных функций в Call of Duty: Warzone. С началом третьего сезона, который стартовал 3 апреля, консольные игроки получили возможность отключать кроссплей с ПК-игроками в стандартных многопользовательских режимах.

Новая система кроссплея предлагает три различных настройки для разных режимов игры. Теперь параметры можно отдельно настраивать для рейтинговых режимов Multiplayer Ranked Play и Warzone Ranked Play, а также для нерейтинговых мультиплеерных режимов, включая Quickplay, Featured и Party Games. Система автоматически адаптируется под состав группы игроков — если в команде есть хотя бы один ПК-игрок, кроссплей останется включенным для всех участников матча. Все изменения сбрасываются после распада группы. Найти новые настройки можно в меню Network Settings.



Разработчики предупреждают, что отключение кроссплея может увеличить время поиска матча, но многие консольные игроки сочтут это приемлемой платой за более сбалансированные игры. Обновление вышло одновременно с долгожданным возвращением классической карты Верданск. Третий сезон Call of Duty: Warzone стал доступен 3 апреля в 9 утра по тихоокеанскому времени.



Помимо изменений в системе кроссплея, новый сезон принес улучшенный алгоритм подбора соперников, который должен создавать более равные по уровню команды. Это особенно важно для рейтинговых режимов, где баланс между игроками имеет ключевое значение.



