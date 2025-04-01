Появились изображения из старой сборки тактической игры Bit Reactor по мотивам Star Wars — релиз ожидается на нескольких платформах

В сети появились скриншоты из ранней версии тактической игры по вселенной Star Wars, разрабатываемой студией Bit Reactor. Изображения, датированные серединой 2023 года, были обнаружены в портфолио одного из художников студии и опубликованы изданием MP1st. На кадрах виден классический изометрический вид, характерный для пошаговых тактических игр, а также интерфейс с подсказками для геймпада, что указывает на мультиплатформенный релиз.

Игра, разрабатываемая под кодовым названием "Bruno", представляет собой новый проект во вселенной Star Wars, над которым Bit Reactor работает совместно с Respawn Entertainment. Студия, базирующаяся в Балтиморе и возглавляемая Грегом Фёрстом (бывшим сотрудником Firaxis Games), собрала команду с опытом работы над такими хитами, как XCOM, Civilization и Gears of War. Скриншоты демонстрируют знакомые элементы вселенной — технологии и фракции из мира Star Wars, а также интерфейс, который, судя по всему, разрабатывался с учетом опыта команды в жанре тактических игр.

Официальный анонс проекта ожидается 19 апреля в рамках мероприятия Star Wars Celebration LIVE!, где разработчики планируют впервые показать публике эту пошаговую тактическую игру.