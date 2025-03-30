В продаже появился игровой смартфон Nubia Neo 3 GT с триггерами и системой охлаждения на паровой камере по цене от $227.

Компания ZTE начала принимать предзаказы на игровой смартфон Nubia Neo 3 GT на филиппинской платформе Lazada. Устройство, представленное в феврале на MWC 2025, позиционируется как более мощная версия базовой модели Neo 3 и предлагает геймерам несколько ключевых улучшений. Главным апгрейдом стал процессор Unisoc T9100, выполненный по 6-нм техпроцессу с максимальной частотой 2,7 ГГц, который сочетается с системой жидкостного охлаждения площадью 4083 мм² для предотвращения перегрева во время длительных игровых сессий.

Смартфон сохранил 6,8-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц и разрешением Full HD+, но максимальная яркость увеличилась до 1300 нит. Камеры остались прежними — основная на 50 МП, фронтальная на 16 МП и датчик глубины резкости на 2 МП. Однако Neo 3 GT получил важные для геймеров особенности: дополнительные плечевые триггеры рядом с кнопками громкости и питания, а также поддержку сквозной зарядки при игре и быструю зарядку 80 Вт для 6000 мАч батареи.

Устройство доступно в двух цветах — Electro Yellow и Interstellar Grey — в единственной конфигурации 12/256 ГБ. Стартовая цена составляет 12 999 филиппинских песо (около 227 долларов) вместо рекомендованных 14 999 песо. Несмотря на заявления ZTE о глобальном релизе к концу марта, на международном сайте Nubia пока нет информации о новинке — компания продолжает продвигать флагман Z70 Ultra.