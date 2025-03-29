Появились данные о дизайне Realme GT 7 с ультратонкими рамками экрана и процессором Dimensity 9400

Появилась новая информация о предстоящем смартфоне Realme GT 7 от известного инсайдера Digital Chat Station. Согласно полученным данным, устройство получит исключительно тонкие рамки вокруг экрана — их ширина составит всего 1,3-1,34 мм. Хотя они окажутся чуть толще, чем у ожидаемого Oppo Find X8s, но все же будут уже, чем у флагманского iPhone 16 Pro Max.

При диагонали экрана около 6,8 дюймов это обеспечит соотношение экрана к корпусу на уровне 90%, что соответствует показателям продукции Apple. При этом Realme GT 7 может предложить более высокую частоту обновления 144 Гц против 120 Гц у iPhone. В качестве процессора, вероятно, выступит MediaTek Dimensity 9400, что обещает высокую производительность.



Основными конкурентными преимуществами GT 7 станут не только тонкие рамки, но и исключительно емкий аккумулятор с поддержкой сверхбыстрой зарядки. Точные характеристики батареи пока не раскрываются, но инсайдеры утверждают, что именно эти особенности будут ключевыми в маркетинге устройства.



Стоит отметить, что информация появилась без изображений смартфона — только с техническими замерами. Это позволяет предположить, что Realme действительно разрабатывает устройство с минимальными рамками, что станет серьезным аргументом в конкурентной борьбе.



Ожидается, что Realme представит GT 7 в ближайшие месяцы. Устройство займет место в верхнем сегменте линейки компании, предлагая альтернативу как флагманам других брендов, так и более доступной версии GT 7 Pro, которая сейчас продается по сниженной цене. Поклонникам бренда остается ждать официального анонса, чтобы узнать все подробности о новинке.