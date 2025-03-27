Игроки Monster Hunter Wilds на слабых ПК получили неожиданное преимущество из-за бага

В Monster Hunter Wilds обнаружился любопытный баг, который неожиданно порадовал игроков с маломощными компьютерами. Оказалось, что при снижении частоты кадров до 30 FPS некоторые атаки с многократными попаданиями наносят больше урона, чем на высоких FPS. Этот странный эффект был подробно разобран в ролике на YouTube, где автор Anta продемонстрировал, как работают механики урона в зависимости от частоты кадров.

Проблема связана с тем, что логика игры привязана к FPS — ситуация, знакомая поклонникам серии. Например, в Monster Hunter Rise высокий FPS тоже создавал неудобства, делая игру сложнее. Видимо, разработчики Capcom по-прежнему оптимизируют свои проекты под 30 кадров в секунду, что вызывает подобные аномалии. После просмотра видео один из игроков решил проверить баг на практике, используя двуручный меч и тренировочную манекен-мишень. Результаты подтвердили догадки — при 30 FPS суммарный урон действительно был выше, чем при 120 FPS.

Хотя в ролике предлагались способы смягчить проблему, они оказались неудобными и не универсальными. Игроки надеются, что студия исправит баг в одном из будущих обновлений. А пока владельцы слабых ПК могут наслаждаться неожиданным преимуществом — их персонажи бьют сильнее, чем у тех, кто играет на мощных системах.



Кстати, совсем скоро, уже на следующей неделе, выйдет первое крупное обновление для Monster Hunter Wilds. Оно добавит в игру новые испытания, высокоуровневого Зо Шиа и возвращение Мидзуцунэ. Подробности о предстоящих изменениях уже опубликованы, так что фанатам серии есть чего ждать.