В сети появились данные о Realme GT 7 с аккумулятором 7000 мАч и 100-ваттной зарядкой на базе Dimensity 9400

Компания Realme, похоже, готовит новый флагман GT 7, который может установить рекорд по скорости зарядки среди смартфонов с огромной батареей 7000 мАч. Если верить утечкам, устройство получит поддержку 100-ваттной зарядки — вероятно, той же технологии SuperVOOC, что и OnePlus 13, поскольку оба бренда принадлежат BBK Electronics. Это значит, что даже на фоне текущих топовых моделей GT 7 Pro и Racing Edition с их 6500 мАч, новинка будет выглядеть ещё более впечатляюще.

Что удивительно, несмотря на увеличенную батарею, Realme GT 7 обещает быть тоньше и легче 8,6-миллиметрового GT 7 Pro, который весит 223 грамма. Дисплей сохранит привычный размер около 6,78 дюйма, но станет плоским, что наверняка порадует любителей классического дизайна. Правда, в отличие от Pro-версии с топовым Snapdragon 8 Elite, обычный GT 7, судя по всему, получит чипсет MediaTek Dimensity 9400 — мощный, но всё же не флагманский вариант.





Если слухи подтвердятся, Realme GT 7 может стать идеальным выбором для тех, кто ценит автономность и быструю зарядку. С такой батареей и поддержкой 100W адаптера смартфон легко переживёт даже самый интенсивный день использования, а благодаря мощному процессору не ударит в грязь лицом и в производительности. Остаётся дождаться официального анонса, чтобы узнать все подробности и, главное, цену новинки.