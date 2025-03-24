Oppo Find X8 Ultra сохранил особенности предшественника и получил усовершенствованные камеры нового поколения

Недавняя утечка информации о смартфоне Oppo Find X8 Ultra подтвердила, что новый флагман будет оснащен улучшенными камерами. Oppo Find X7 Ultra, предшественник последней модели, уже отличался высококачественной четырехкамерной системой с двумя передовыми перископическими зум-объективами и многоцветной камерой, использующей технологии Hasselblad для точной цветовой калибровки. По данным источников, все эти компоненты будут сохраняться в Find X8 Ultra, но с заметными улучшениями.

Ожидалось, что следующая генерация перископических зум-объективов будет поддерживать оптическое увеличение 3x и 6x, как в X7 Ultra, однако с улучшенными показателями светосилы, что должно значительно повысить качество снимков в условиях недостаточного освещения. Ожидание, что объекты будут более четкими, вызвано увеличением светосилы объектива 3x до f/2.1, по сравнению с f/2.6 у предшественника. Вторая камера с увеличением 6x, в свою очередь, могла бы приблизиться к значению f/3, что также будет значительным изменением по сравнению с f/4.3 у X7 Ultra.





Также считалось, что дизайн нового устройства изменился. Одним из новых аспектов является выделение одного из зум-объективов на плавной камере, что может привнести уникальный стиль в общий внешний вид модели. Кроме того, ожидается, что основная камера будет оборудована 1-дюймовым сенсором Sony LYT-900. В дополнение к этому, для ультраширокоугольной съемки будет применяться объектив Samsung ISOCELL JN5.



