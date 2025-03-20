Бум продаж Radeon RX 9000: AMD сообщает о числе проданных видеокарт и ожидает нормализации поставок к апрелю

AMD, известный производитель графических процессоров, сообщил, что в первые дни после выхода на рынок их новая линейка видеокарт Radeon RX 9000 серии, включающая модели RX 9070 и RX 9070 XT, распродана. Информация была озвучена на AI PC Innovation Summit, проходившем в Пекине, где компания отметила, что успела продать более 200,000 единиц этих продуктов. На текущий момент запасы в магазинах значительно ограничены, однако прогнозы поставок показывают, что ситуация начнет улучшаться к началу второго квартала 2024 года.

Партнеры AMD повысили цены на свои кастомизированные версии видеокарт, некоторые модели RX 9070 XT стоят на 200 долларов больше, чем рекомендованная розничная цена от AMD. Несмотря на это, компания рекомендует придерживаться установленных цен, но сама не вмешивается в ценовые стратегии своих партнеров, принимая во внимание динамику рынка и особенности распределения компонентов премиум-класса.

Проблемы с первичными поставками должны решить с ростом производственных мощностей для удовлетворения спроса, что поможет стабилизировать как доступность, так и ценовые категории к середине апреля. Один из долгосрочных партнеров AMD, компания Yeston, сообщила, что ситуация с поставками нестабильна, однако они будут пополнять запасы каждую неделю. Они призвали покупателей не расстраиваться, если не удалось приобрести видеокарту, и уверили, что после апреля ситуация должна нормализоваться.





