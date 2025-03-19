Увеличение цен на продукцию ASUS: GeForce RTX 5090 подорожала, а PRIME RX 9070 XT теперь стоит 719 долларов

На прошедших выходных в интернете зафиксировали новую волну повышения цен от компании ASUS на видеокарты, включая модели GeForce RTX 5090 и PRIME RX 9070 XT. Посетители сайта ASUS в Северной Америке заметили, что цена на модель ROG Astral GeForce RTX 5090 с памятью на 32 ГБ OC Edition возросла с 3079.99 долларов до 3359.99 долларов. Интересно, что цена на жидкостную версию этой карты осталась прежней и составляет 3409.99 долларов. Самая доступная модель, TUF Gaming GeForce RTX 5090 (без разгона), подорожала на 460 долларов, что составляет 20% от ее начальной цены, теперь ее стоимость достигает 2759.99 долларов. NVIDIA установила базовую рекомендованную цену в 1999 долларов во время CES 2025, однако модели ROG Astral и TUF Gaming стоят значительно дороже из-за расширенного набора функций.

Издание VideoCardz сообщило о тревожной тенденции на рынке: несколько крупных компаний-партнеров NVIDIA подняли цены на видеокарты серии GeForce RTX 50. Нехватка запасов также продолжает беспокоить потенциальных покупателей, и на данный момент в магазине ASUS в США отсутствуют видеокарты RTX 5090.

Кроме того, были зафиксированы ситуации с повышением цен на видеокарты серии AMD Radeon RX 9070, включая модели TUF Gaming и PRIME. В отсутствие референсных дизайнов от AMD, компании-партнеры должны были предложить индивидуальные модели, соответствующие базовым рекомендациям по ценам. Модели ASUS PRIME Radeon RX 9070 XT OC и RX 9070 OC Editions были представлены по ценам в 599 и 549 долларов соответственно, однако, в выходные были зафиксированы новые цены в 719.99 и 659.99 долларов соответственно, что также является увеличением на 20% по сравнению с базовыми ценами.

Первая партия видеокарт RDNA 4 от AMD встретила невиданное ранее спрос, однако появление вторичных и третичных поставок сталкивается с неопределенными рыночными условиями. Поклонники видеокарт Team Red также выразили недовольство по поводу роста цен в розничной торговле. В середине прошлой недели стало известно о том, что руководство ASUS рассматривает новую стратегию ценообразования и ускоряет процесс переноса производства из Китая.