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ddr22
ZOTAC представляет новые видеокарты SOLID CORE GeForce RTX 5080 и 5070 Ti с уменьшенной конструкцией
ZOTAC обновила линейку видеокарт, выпустив модели SOLID CORE GeForce RTX 5080 и 5070 Ti с улучшенной системой охлаждения и более компактным дизайном

Компания ZOTAC представила новые видеокарты серии SOLID CORE, включая модели GeForce RTX 5080 и 5070 Ti, которые на днях появились на сайте бренда. Официального пресс-релиза на эту тему не было, что, возможно, связано с тихим анонсом. При первом взгляде на новые карты можно заметить, что ZOTAC использует уже знакомый дизайн SOLID с некоторыми изменениями. Инженеры компании немного уменьшили профиль карт, что позволило создать 2.5-слотовый дизайн, который имеет толщину 56 мм (2.2 дюйма). Важно отметить, что выходной разъем по-прежнему занимает три слотa, что отличается от более громоздкой модели с 3.5 слотами, высота которой достигает 68 мм (2.7 дюйма).
Технические характеристики видеокарт GeForce RTX 5080 и RTX 5070 Ti, как стандартных, так и разогнанных (OC) версий, сохраняют привычные элементы. Среди ключевых особенностей можно отметить систему охлаждения на основе паровой камеры "IceStorm 3.0 Advanced Cooling", вентиляторы BladeLink Fans, световую индикацию 12V-2x6 Safety Light и цветную подсветку SPECTRA RGB.

На выставке CES 2025 NVIDIA и ее партнеры по производству видеокарт активно рекламировали продукты, готовые к использованию в компактных системах. Однако новые флагманские модели ZOTAC на базе GPU "Blackwell" GB203 остаются довольно массивными, даже в 2.5-слотовой версии.
В дополнение к моделям 5080 и 5070 Ti, дизайн GeForce RTX 5070 можно считать полноценным 2-слотовым решением. По мнению экспертов из VideoCardz, модификация этого дизайна будет использована в будущих моделях GeForce RTX 5060 Ti. Таким образом, ZOTAC продолжает развивать свою продукцию, предлагая пользователям более компактные и мощные решения для игровых систем.

#zotac
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