ASUS ROG Crosshair X870E APEX для процессоров AMD будет официально запущена 4 апреля и предлагает выдающуюся поддержку разгона памяти.

ASUS готовится выпустить свою новую материнскую плату ROG Crosshair X870E APEX, которую представят 4 апреля по цене 749 долларов. Эта модель предназначена для любителей высоких характеристик и подходит для процессоров AMD Ryzen 7000, 8000 и 9000. Она выделяется своими впечатляющими характеристиками, особенно в области разгона памяти.



Одна из главных её особенностей заключается в способности поддерживать высокочастотную память, что сделает её популярным выбором среди энтузиастов, стремящихся вытянуть максимум из своих систем. Например, ранее плата позволила разогнать память G.Skill DDR5 до 10600 MT/s на комплекте из 2x24 ГБ. Официальная поддержка скорости для ROG Crosshair X870E APEX составляет 9600 MT/s при использовании процессоров Ryzen 8000, что также является довольно серьёзным достижением для платформы AM5. Материнская плата ROG Crosshair X870E APEX обеспечивает надежную VRM с 18+2+2 фазами и большими радиаторами. В дополнение к этому, плата поддерживает современные технологии подключения, включая нативную поддержку PCI-E 5.0 как для слотов PCI-E x16, так и для M.2.

Плата включает такие функции, как Q-Release для GPU, Q-Release для M.2, Q-Antenна, Q-Dashboard и FlexKey. При этом в последнее время привлекло внимание сообщение о механизме Q-Release, который может повредить PCI-E порты на видеокартах. Тем не менее, ASUS уже обновила этот механизм, устранив металлический элемент из слота PCI-E x16, что снизило риск повреждения.



