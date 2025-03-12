Apple снова отложила запуск своего умного хаба, который должен стать альтернативой таким устройствам, как Google Nest Hub и Amazon Echo Show 8. После первоначального анонса о релизе в первом квартале 2025 года, известный аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что срок выхода устройства будет отложен как минимум на шесть месяцев. Это заявление стало следствием первых слухов о задержке, которые появились еще в декабре минувшего года.
Теперь же другой источник, Марк Гурман, отмечает, что проект умного хаба вновь приостановлен, поскольку Apple работает над рядом обновлений для своего голосового ассистента Siri. Эти обновления включают в себя функции персонального контекста и модернизацию режима общения с Siri. Поскольку работы над Siri находятся в стадии заморозки, Apple временно приостановила весь проект хаба. Внутренние тесты устройства все же продолжаются.
Apple снова отложила запуск своего умного хаба, который должен стать альтернативой таким устройствам, как Google Nest Hub и Amazon Echo Show 8. После первоначального анонса о релизе в первом квартале 2025 года, известный аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что срок выхода устройства будет отложен как минимум на шесть месяцев. Это заявление стало следствием первых слухов о задержке, которые появились еще в декабре минувшего года.