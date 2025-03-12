Он должен стать альтернативой таким устройствам, как Google Nest Hub и Amazon Echo Show 8.

Apple снова отложила запуск своего умного хаба, который должен стать альтернативой таким устройствам, как Google Nest Hub и Amazon Echo Show 8. После первоначального анонса о релизе в первом квартале 2025 года, известный аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что срок выхода устройства будет отложен как минимум на шесть месяцев. Это заявление стало следствием первых слухов о задержке, которые появились еще в декабре минувшего года.

Теперь же другой источник, Марк Гурман, отмечает, что проект умного хаба вновь приостановлен, поскольку Apple работает над рядом обновлений для своего голосового ассистента Siri. Эти обновления включают в себя функции персонального контекста и модернизацию режима общения с Siri. Поскольку работы над Siri находятся в стадии заморозки, Apple временно приостановила весь проект хаба. Внутренние тесты устройства все же продолжаются.