Во время открытой беты геймеры обнаружили пиксельную графику и непостоянную частоту кадров.

Производительность игры Monster Hunter Wilds на портативном устройстве Steam Deck вызывает у игроков значительное разочарование. Во время открытой бета-версии игры, игроки уже были недовольны производительностью устройства. Несмотря на обещания Capcom о более плавном рендеринге на портативных ПК, появление финальной версии игры привело к пиксельной графике и нестабильной частоте кадров.

Официально игра Monster Hunter Wilds не указана как совместимая с Steam Deck. Несмотря на это, некоторые игры без ярлыка совместимости успешно запускаются на портативной консоли, но Monster Hunter Wilds остается проблемой.





Видео-тесты показали, что даже с использованием апскейлинга или FSR, играс трудом поддерживает частоту кадров около 30fps. Хотя небольшое уменьшение детализации помогает, производительность Steam Deck все равно недостаточно высокая для комфортной игры. Сравнительный анализ показал, что даже на более мощных системах, таких как Asus ROG Ally и MSI Claw 8 AI+ на базе Windows 11, производительность Monster Hunter Wilds все еще не идеальна.