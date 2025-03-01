Компания также раскрыла технические детали этой версии, включая улучшения, которые будут доступны для PlayStation 5 Pro.

Forza Horizon 5, удостоенная наград гоночная игра с открытым миром, разработанная компанией Playground Games, объявила дату выхода для PlayStation 5 (PS5). Последняя часть франшизы дебютирует на консоли Sony 29 апреля, а дата раннего доступа для владельцев Premium Edition назначена на 25 апреля. Playground Games также раскрыла технические подробности этой версии, включая запланированные улучшения для PS5 Pro.

На PS5 Forza Horizon 5 предлагает игрокам на выбор два режима рендеринга: Производительность (60 кадров в секунду) и Качество (30 кадров в секунду). Версия для PS5 Pro отличается улучшенной визуальной точностью в режиме Performance, а режим Quality добавляет прорисованные лучами отражения автомобилей в «Гонках» и «Свободном перемещении».



Локации Evolving World в игре представлены следующим образом:

- Трюковый парк

- Ледовый каток

- Овальная трасса

- Летняя вечеринка

- Неоновый подиум

- Диа де Муэртос

- Зимняя страна чудес

- Арена для лунного дрифта

- Ретро волновая трасса

- Автомобили

Запуск Forza Horizon 5 на PS5 совпадает с выходом крупного обновления под названием Horizon Realms, которое будет доступно на всех платформах. Эта новая функция позволит игрокам погрузиться в историю обновлений Evolving World. В Horizon Realms игроки смогут исследовать двенадцать локаций Evolving World, включая одиннадцать ранее ограниченных в доступе локаций и первую в истории трассу Stadium.