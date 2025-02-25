Samsung готовится к запуску Galaxy S25 Edge, и недавно было опубликовано видео, в котором владелец сравнивает его толщину с Galaxy Z Fold 6.

По слухам, Samsung собиралась представить свой флагманский смартфон Galaxy S25 Edge в апреле этого года. Однако, некий создатель контента получил доступ к устройству и решил поделиться его характеристиками с публикой через небольшое видео. В этом видео он сравнил толщину Galaxy S25 Edge с Galaxy Z Fold 6 и также раскрыл некоторые технические характеристики нового смартфона.

Одной из уже известных особенностей была емкость аккумулятора - 4000 мАч, что соответствует базовой модели Galaxy S25. Также наблюдалось наличие 12 ГБ оперативной памяти. Зрители YouTube могли получить предварительное представление о Galaxy S25 Edge до того, как видео было удалено.

Сам скриншот видео включает видимую толщину смартфона, а также некоторые спецификации, такие как 12 ГБ оперативной памяти.

Точные даты и детали запуска Galaxy S25 Edge все еще остаются неизвестными. Ожидается, что смартфон будет представлен в конечном виде в конце 2025 года.