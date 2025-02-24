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ddr22
Cougar выпустила корпус для ПК Airface Eco RGB
Airface Eco RGB обеспечивает более экономичное охлаждение за счет эффективного воздушного потока.

Компания Cougar выпустила новый корпус для ПК под названием Airface Eco RGB, который предлагает более экономичное охлаждение. Этот корпус имеет среднюю высоту и доступен в черном и белом цветах. Особенностью Airface Eco RGB является передняя часть с большими круглыми отверстиями, которые обеспечивают лучший воздушный поток внутри корпуса.

Вместо обычных 120-мм вентиляторов, Cougar выбрала два 180-мм вентилятора с подсветкой, что обеспечивает больший воздушный поток при меньшей мощности и более тихую работу. Корпус также имеет возможность установки до трех 120-мм альтернативных вентиляторов под передней и верхней панелями. Airface Eco RGB также поддерживает жидкостные охлаждающие системы типа AIO, позволяя разместить радиаторы размером 360 мм.

Помимо охлаждения, Cougar обратила внимание на удобство сборки и обслуживания. Они предоставили больше места для прокладки кабелей и сделали панели легко снимаемыми. Корпус также оснащен съемным пылевым фильтром на передней панели, который облегчает техническое обслуживание. Есть также модульная передняя панель ввода/вывода, которую можно установить в разных местах в соответствии с предпочтениями пользователей.

#cougar
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