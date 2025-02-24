Компания Cougar выпустила новый корпус для ПК под названием Airface Eco RGB, который предлагает более экономичное охлаждение. Этот корпус имеет среднюю высоту и доступен в черном и белом цветах. Особенностью Airface Eco RGB является передняя часть с большими круглыми отверстиями, которые обеспечивают лучший воздушный поток внутри корпуса.
Вместо обычных 120-мм вентиляторов, Cougar выбрала два 180-мм вентилятора с подсветкой, что обеспечивает больший воздушный поток при меньшей мощности и более тихую работу. Корпус также имеет возможность установки до трех 120-мм альтернативных вентиляторов под передней и верхней панелями. Airface Eco RGB также поддерживает жидкостные охлаждающие системы типа AIO, позволяя разместить радиаторы размером 360 мм.
Помимо охлаждения, Cougar обратила внимание на удобство сборки и обслуживания. Они предоставили больше места для прокладки кабелей и сделали панели легко снимаемыми. Корпус также оснащен съемным пылевым фильтром на передней панели, который облегчает техническое обслуживание. Есть также модульная передняя панель ввода/вывода, которую можно установить в разных местах в соответствии с предпочтениями пользователей.