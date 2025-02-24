Будут доступны морские исследования, бои и строительство кораблей, подобное тому, что было в Starfield

По последним утечкам, The Elder Scrolls VI будет проходить в регионах Хаммерфелла и Хай Рока. Улучшенный движок Creation Engine 2, используемый в игре, будет предлагать серьезные технические улучшения, включая уменьшение времени загрузки между зонами игры. В игре ожидается от 12 до 13 больших городов, что значительно превосходит количество городов в Skyrim. Одним из самых интересных аспектов является представление морского исследования, битв и возможности строить корабли. Кроме того, ожидается возвращение функции "Поселения" из Fallout 4, представленной в Starfield, которая позволит игрокам строить деревни и крепости.

Прогрессия персонажа в игре будет полностью свободной, а системы магии и ближнего боя получат улучшения. Драконы также займут важное место в игре, включая их участие как в битвах с боссами, так и в сюжетной линии.

Ожидается, что релиз The Elder Scrolls VI состоится не раньше 2027 года.