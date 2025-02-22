Устройство хранения данных имеет размеры 9x5,9x7,3 дюйма и может вместить пять устройств хранения данных: один SSD M.2 2280 и четыре HDD или SSD с интерфейсом SATA.

NAS Aoostar WTR Pro получил обновление процессора и теперь может использоваться в качестве мини-ПК. Ранее данный продукт предлагался с APU от разных производителей, но теперь доступны также варианты с процессорами Intel N100 и N150. Хотя эти процессоры не обладают высокой производительностью, их вполне достаточно для обычных NAS-приложений, так как WTR Pro не позиционируется как рабочая станция.

NAS Aoostar WTR Pro имеет компактные размеры 9 x 5,9 x 7,3 дюйма и поддерживает до пяти устройств хранения данных. Внутри корпуса есть один слот для твердотельного накопителя M.2 2280 и четыре слота для 3,5-дюймовых жестких дисков или SSD с интерфейсом SATA.

Устройство оснащено портами USB 3.2 Gen 1 и USB 3.2 Gen 2, а также слотом для карт памяти SD. На передней панели есть индикатор состояния и кнопка включения/выключения. Также есть порты HDMI и DisplayPort, которые позволяют использовать NAS WTR Pro в качестве мини-ПК, подключая его к монитору или телевизору.

NAS Aoostar WTR Pro поддерживает различные операционные системы, включая Windows 10, Ubuntu и FreeNAS.