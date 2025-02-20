Motorola также планирует выпустить несколько других смартфонов на основе имеющихся серий XT2503-4, XT2505-1, XT2507-1 и XT2527-2.

Новые утечки информации свидетельствуют о том, что компания Motorola готовит несколько новых моделей смартфонов, включая смартфон нового поколения с раскладывающимся дизайном под названием Motorola Razr 60 Ultra. Предполагается, что этот смартфон будет преемником модели Razr Plus 2024. Недавние сертификаты Евразийской экономической комиссии и Управления по регулированию телекоммуникаций и цифровых технологий подтверждают, что Motorola планирует выпустить модель XT2551-6, которая будет известна как Razr 60 Ultra, и возможно, в Северной Америке она будет представлена как Razr Ultra 2025.

Кроме того, сертификаты также указывают на разработку нескольких других моделей смартфонов, которые не будут иметь раскладывающийся дизайн. Эти модели включают XT2503-4, XT2505-1, XT2507-1 и XT2527-2. Однако, подробности о розничных названиях этих смартфонов пока неизвестны.

Известно, что некоторые текущие модели смартфонов Motorola имеют определенные номера моделей. Например, Moto G85 имеет номер модели XT2427-1. Кроме того, моделям Edge 50 5G и Edge 50 Pro были присвоены номера моделей XT2407-1 и XT2403-4 соответственно.