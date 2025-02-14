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ddr22
Wuchang Fallen Feathers был обновлен до Unreal Engine 5
Вслед за новыми геймплейными кадрами, опубликованными в прошлом месяце, компания Leenzee Games выпустила дневник разработчиков для своей грядущей игры Wuchang: Fallen Feathers.

Компания Leenzee Games выпустила новый дневник разработчиков для своей грядущей игры Wuchang: Fallen Feathers. Видеоролик представил историю игры, геймплейные механики и технические детали. Отмечается, что игра была обновлена с Unreal Engine 4 до Unreal Engine 5, что значительно улучшило визуальные и технические характеристики. Обновление позволило достичь более реалистичного освещения, использовать сканированные модели и физически эффекты, а также создать более надежный игровой фреймворк.
Продюсер игры, Ся Сиюань, также рассказал о боевой системе игры. Он упомянул, что основой системы является сила клана Feathered под названием Skyborn Might, которая позволяет игрокам контролировать карму. Эта боевая система комбинирует комбо-механику и элементы ролевых игр. В игре доступны пять типов оружия и 25 уникальных видов оружия, каждое из которых предлагает свой стиль боя и комбо-приемы. Игроки также смогут экипировать как основное, так и дополнительное оружие.

#wuchang fallen feathers
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