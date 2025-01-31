Phantom Blade Zero также предложит 20 часов дополнительного побочного контента.

Из недавнего интервью стало известно, что игра Phantom Blade Zero, разрабатываемая компанией S-Game, будет иметь длительность примерно от 20 до 30 часов для прохождения основного сюжета, а также дополнительные 20 часов для побочного контента. Благодаря этой продолжительности, игра будет больше напоминать современные ролевые игры, а не стандартные экшены. Кроме того, игра предложит четыре уровня сложности, от простого до очень сложного.

Однако, даже если игрок проиграет битву с боссами, ему не придется начинать сначала, так как боссы начнутся заново только с второй фазы, если игрок смог достичь ее до поражения. Таким образом, игроки не будут вынуждены повторно проходить долгие битвы с боссами.



Кроме того, разработчики подтвердили наличие режима, похожего на "Босс-пик", в котором игроки смогут сразиться снова с боссами, встречавшимися в основной кампании. Этот режим также будет содержать несколько скрытых боссов, что говорит о наличии большого количества контента в игре.

Разнообразие оружия также будет присутствовать в игре. Игроки смогут использовать 30 различных видов оружия основного назначения и более 20 видов второстепенного оружия.