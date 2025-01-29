Этот стандарт позволяет передавать контент в формате 16K или 8K с частотой обновления до 240 Гц, а также 4K с частотой 240 Гц, 360 Гц, 540 Гц или 960 Гц.

Компания Silkland выпустила новый кабель длиной 6,6 футов (или 2 метра) с поддержкой DisplayPort 2.1, который имеет пропускную способность до 80 Гбит/с. Этот стандарт позволяет передавать несжатый контент в формате 16K или 8K с частотой обновления до 240 Гц, а также 4K с частотами обновления 240 Гц, 360 Гц, 540 Гц или даже 960 Гц. Кабель Silkland, сертифицированный VESA, является первым в своем роде и имеет логотип D80 на торцевых крышках.

Этот кабель также совместим с технологиями FreeSync и G-Sync и поддерживает HDR10+ на соответствующем оборудовании. Цена кабеля составляет $23,99. Кабель оснащен 24-каратными позолоченными разъемами.

Кроме того, DP80, являющийся новым стандартом DisplayPort, должен быть интегрирован в Thunderbolt 5, когда его время придет. Это предположительно означает, что будущие устройства Thunderbolt 5 смогут использовать DP80 для подключения к монитору с поддержкой 80 Гбит/с.