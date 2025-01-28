AMD FSR 4 может получить более широкую поддержку в играх на старте продаж, так как сообщается, что игры, поддерживающие FSR 3.1, с готовностью перейдут на новую версию, но с ограничением RDNA 4

Архитектурная функция AMD FSR 4 будет доступна во всех играх, поддерживающих текущую версию FSR 3.1. Однако, ограничение на использование RDNA 4 все еще остается. Благодаря этому, новая версия FSR может получить широкую поддержку в играх сразу после ее выпуска, так как игры, уже поддерживающие FSR 3.1, могут легко перейти на более новую версию.

AMD представила последнюю версию FSR на выставке CES 2025, но мало деталей было раскрыто о технологии в целом. Основное известие состоит в том, что AMD FSR 4 будет использовать искусственный интеллект для обработки деталей и улучшения графического опыта. По информации утечки от @Kepler_L2, усовершенствованная версия FSR 4 будет основана на FSR 3.1, и все игры, ранее поддерживавшие FSR 3.1, будут совместимы с новой версией. Однако, ограничение на использование RDNA 4 будет действовать и в новой версии FSR.

AMD продемонстрировала FSR 4 и FSR 3.1 вместе, и хотя были видны различия между двумя версиями, они также имели общие черты. Это означает, что разработчикам игр не потребуется много усилий для поддержки новой версии FSR 4, особенно если их игры уже работают с FSR 3.1. Замена DLL-файла должна быть достаточной для обновления поддержки до новой версии. Однако, возможно, потребуется временное ограничение RDNA 4 для компаний, желающих внедрить новую версию FSR в свои игры.