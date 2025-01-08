Карта оснащена тремя вентиляторами и имеет 32 ГБ памяти.

На выставке CES были представлены утечки информации о новой пользовательской видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5090 от Inno3D. Эта карта обладает трехвентиляторной конфигурацией и впечатляющим объемом памяти - 32 ГБ GDDR7.

Новый GeForce RTX 5090 заменит GeForce RTX 4090 и станет одним из первых продуктов от линейки Blackwell. Хотя информация о дате начала розничной продажи пока не доступна, ожидается, что карта будет представлена на выставке CES.

Согласно утечкам, Inno3D GeForce RTX 5090 iChill X3 имеет некоторые визуальные изменения по сравнению с предыдущей моделью - Inno3D GeForce RTX 4090 iChill X3: новый дизайн оболочки кулера и наличие RGB-подсветки.

В соответствии с информацией на коробке, GeForce RTX 5090 оснащен 32 ГБ GDDR7 VRAM.